"ريمونتادا" دورتموند تقوده لقمة "البوندسليجا"

29 سبتمبر 2018 - 11:10 م

ارتقى فريق بوروسيا دورتموند، يوم السبت، إلى صدارة الترتيب في جدول الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).



وقلب دورتموند تأخره بهدفين أمام مضيفه باير ليفركوزن لفوز بأربعة أهداف، ضمن مباريات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.



تقدم ليفركوزن بهدفين عن طريق ميتشيل وايزر وجوناتان غلاو تاه في الدقيقتين 9 و39 من زمن المباراة.



وعاد دورتموند بقوة في اللقاء وسجل رباعية عبر الدنماركي جاكوب برون لارسن وماركو رويس والإسباني باكو ألكاسير (هدفين) في الدقائق 65 و69 و85 و90+4 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة، استغل دورتموند خسارة بايرن ميونيخ أمس الجمعة من هيرتا برلين وارتقى للقمة برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن البايرن وهيرتا على الترتيب، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

