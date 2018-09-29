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ديربي العاصمة مدريد في "الليجا" ينتهي بالتعادل السلبي

الرياضة

ريال مدريد واتليتكو مدريد
ريال مدريد واتليتكو مدريد

المصريون ووكالات

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حسم التعادل السلبي ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الريال وضيفه أتليتكو، يوم السبت، في الجولة السابعة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).
بهذا التعادل، ارتفع رصيد الريال إلى 14 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، فيما ارتفع رصيد أتليتكو إلى 12 نقطة في المركز الرابع.
وفشل الريال في استغلال تعثر غريمه التقليدي برشلونة أمام أتليتك بيلباو لاعتلاء قمة "الليغا"، ليسقط الملكي أيضًا في فخ التعادل.
ويعد تعادل اليوم، هو التعادل السلبي في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين.
جاءت المباراة حذرة في دقائها الأولى، لكن سرعان ما اكتسب لاعبو أتليتكو مدريد سيطرتهم على مجريات الشوط الأول، وأهدر الفرنسي أنطوان غريزمان ودييغو كوستا أكثر من فرصة للتسجيل.
وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث أحكم لاعبو الريال سيطرتهم على وسط الملعب، وشنوا هجمات متتالية في رحلة بحث عن هدف، قابله ميل أداء أتليتكو مدريد للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وأضاع ماركو أسينسيو فرصتين للتسجيل كانتا كفيلتين بخروج الملكي فائزًا باللقاء، لكن انتهت المواجهة بالتعادل ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة. 

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