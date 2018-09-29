انتر ميلان يدخل المربع الذهبي لـ"الكالتشيو"

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الرياضة

انتر ميلان
انتر ميلان

المصريون ووكالات

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دخل فريق انتر ميلان، يوم السبت، المربع الذهبي للموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
وتغلب انتر ميلان على ضيفه كالياري بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الانتر إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 21 نقطة.
دخل الانتر اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، ونجح في إحراز التقدم عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
وفشلت جميع محاولات كالياري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم الانتر بهدف نظيف.
وفي الوقت الذي بحث فيه الانتر عن مضاعفة النتيجة خلال شوط المباراة الثاني، كثف لاعبو كالياري من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.
وجاءت الدقيقة 89 لتشهد معها الهدف الثاني للانتر عبر ماتيو بوليتانو لتضيع معها أحلام كالياري في الحصول على نقطة. -

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