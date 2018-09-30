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هذا ما فعله ترامب بشأن اتهامات "كافانو" بالتحرش

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أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالى بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى بريت كافانو، المرشح لعضوية المحكمة العليا، بالتحرش الجنسى بسيدة ثانية تدعى ديبورا راميريز.
وذكرت شبكة «سي بي اس» الإخبارية الأمريكية، مساء السبت، أن «ترامب أمر بذلك بعد أن بات من المؤكد أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ لن يتمكنوا من الحصول على الأصوات اللازمة للتصديق على تعيين كافانو في هذا المنصب بدون إجراء هذا التحقيق من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي».
وصرح جون كلون، المحامى الموكل عن راميريز، بأن المسئولين بمكتب التحقيقات الفيدرالي تمكنوا بالفعل من التواصل مع موكلته والتي أبدت استعدادها للتعاون معهم في التحقيقات.
وأضاف كلون «إن موكلته على استعداد أيضا للإدلاء بشهادتها أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ عن حادث التحرش الجنسي بها من جانب كافانو خلال زمالتهما معا في جامعة يل الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي».
تجدر الإشارة إلى أن سيدة أخرى تدعى كريستين فورد أدلت، الخميس الماضي، بشهادتها في حادث تحرش «كافانو» بها عام 1982.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دافع عن «كافانو» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، الخميس الماضي، ووصفه بأنه «شخصية جيدة»، وأن الديمقراطيين يحاولون تدميره استنادًا إلى مزاعم بتحرش جنسي غير مؤكدة من حيث توقيت حدوثها أو ملابساتها.

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