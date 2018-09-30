نصيحة هامة من "أديب" بشأن هذا الأمر الخطير

وجه الإعلامي عمرو أديب، نصيحة إلى مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "خش غير الباسوورد بتاعك النهاردة".



وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "حكاية الفيسبوك دي مفزعة ومرعبة، وياريت نتعلم ونلم نفسنا، كل واحد فينا عنده 40 حاجة.. فيس وتويتر.. وانستجرام".

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "حكاية الفيسبوك دي مفزعة ومرعبة، وياريت نتعلم ونلم نفسنا، كل واحد فينا عنده 40 حاجة.. فيس وتويتر.. وانستجرام".