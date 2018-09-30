بالفيديو: رسالة مؤثرة من عمرو أديب لمحمد صلاح

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بعث الإعلامي عمرو أديب، برسالة هامة لنجم المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد التعادل فريقه اليوم مع نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الانجليزي.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "رسالة هامة لمحمد صلاح: مش معنى أن كلوب المدرب بيطلعك آخر كل ماتش أن انت تيأس.. ديه عملية تدريبية بحتة..لازم تقف على رجليك..وماتخفش ومتزعلش وماتتهزش لغاية لما ترجع لمستواك العظيم"

وتابع: "في أوروبا يا محمد وانت سيد العارفين مش يهمهم الاسم هما يهمهم الأداء.. إن شاء الله يا صلاح ترجع أحسن من الأول".

وكان فريق ليفربول قد حقق تعادلًا ثمينًا أمام تشيلسي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة  التي جمعتهما، يوم السبت، بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الانجليزي.

وأجرى يورجن كلوب تغييرا غريبا ومفاجئا بخروج محمد صلاح الذى كان نجم الفريق فى الشوط الأول، ليشارك بدلا منه السويسري شيردان شاكيري فى نفس المكان الجناح الأيمن دون أى تغيير فى التكتيك.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 19 نقطة بالتساوى مع مانشستر سيتي، إلا أن الأخير يتصدر بفارق الأهداف، ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 17 نقطة.


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