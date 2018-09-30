» ممثلة مصرية شهيرة تكشف عن عمرها الحقيقي

30 سبتمبر 2018 - 02:11 ص

قالت الممثلة لقاء سويدان إنها تجاوزت الأربعين عامًا، وإنها لا ترى حرجًا في إعلان سنها، وأضافت ساخرة: «أنا قربت أتحنط، ومعنديش مشكلة وبعيش أجمل فترات حياتي».



وأضافت، في لقائها مع برنامج «عين»، على فضائية «الحياة»، مساء السبت: «عندي 44 سنة، وناس كتيرة تعرف سني لأنهم شافوني وأنا طفلة، وفي الخارج فيه اللي بيعدي الستين والسبعين بيتجوزوا وبيعيشوا حياتهم الطبيعية وكل مرحلة لها طبيعتها».



واعتبرت أن المخرج الذي يختار أدوار الممثلين وفقًا للعمر يعد محدودًا، مشيرة إلى أنها قدمت دور الأم في أحد الأعمال الفنية بينما كان عمرها 38 عامًا، وعقبت: «فخورة لما بنتي بتكون ماشية معايا في الشارع وهى طولي، كل سن وليه حلاوته، ليه نكون عكس الطبيعة؟».

