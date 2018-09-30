شاهد انفعال أبو تريكة بسبب ما حدث لـ"صلاح" أمس

30 سبتمبر 2018 - 05:30 ص

انفعل محمد أبو تريكة - نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا - بسبب تغييرات يورجن كلوب - مدرب ليفربول - بإخراج نجمنا محمد صلاح من الملعب في الدقيقة 65 .



وقال "أبو تريكة" خلال تحليله للمباراة : "عايز أقف مع تغييرات كلوب .. .. أولًا تغيير صلاح خطأ قلنا قبل كدة إن نجم الفريق عندك مينفعش يطلع حتى لو كان وحش .. فمابالك وهو أخطر اللاعبين .. بالنسبة لفيرمينيو هو صبر عليه جدًا كان المفروض يطلع بس هو مخرجوش .. كان عنده حلول كتير .. فيرمينيو ممكن يطلع وماني ممكن يطلع ".



وأضاف: "صلاح أخطر واحد في الشوط الأول وهو هداف الفريق وأنت محتاج تسجل .. متطلعش نجم الفريق .. ربما هي رسالة سلبية .. التعامل النفسي مهم .. مينفعش يعمل كدة على حساب صلاح .. بعد التعادل محدش هيسأله أنت خرجته ليه؟".



