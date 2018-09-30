القبض على سائق الشاحنة المتسببة في قتل الصحفية هند موسى

30 سبتمبر 2018 - 06:21 ص

ألقت قوات الأمن بالسويس القبض على سائق الشاحنة التي تسببت في حادث السيارة الذي أودى بحياة الزميلة هند موسى - رئيس قسم الفن بموقع التحرير - فضلًا عن إصابة الزميلة منى الموجي، الصحفية بقسم الفن بموقع "مصراوي"، خلال عودتهما بسيارة ملاكي على طريق السخنة- الزعفرانة. -



كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وسيارتين ملاكي بالكيلو 66 طريق السخنة – الزعفرانة، الفردي، ومصرع صحفية واصابة زميلتها والسائق في الحادث.

انتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع الحادث، وضبطت سائق الشاحنة، عبده حسن شلبي، قبل ان يهم بالفرار، عقب علاجه بموقع الحادث بواسطة رجال الإسعاف، إذ أصيب خلال انقلاب سيارته عقب صدم السيارة الملاكي.

وأظهرت المعاينة المبدئية، أن السائق السيارة النقل كان يسير بسرعة في الطريق الفردي متجها إلى الزعفرانة، وإثناء ذلك اصطدم بالسيارة الملاكي التي كانت تستقلها الزميلتين، عائدتين من مهرجان الجونة بالبحر الأحمر، متجهين الى القاهرة.