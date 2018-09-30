  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:59 ص
بحث متقدم
الراهب زينون المقاري

مفاجأة.. الراهب "زينون" التقى البابا تواضروس قبل وفاته بـ5 أيام

مرتضى منصور

الطفل الباكى.. أشهر كوميكس ساخر من "مرتضى منصور"

فرانك

لماذا لا تضع أمريكا الإخوان على قوائم "الإرهاب"؟

ثروت سويلم رئيسًا مؤقتًا للجبلاية

تعليق الجبلاية على إيقاف "كاف" لـ"مرتضى منصور"

قوات بشار تشتبك مع أبناء عمته باللاذقية

قوات بشار تشتبك مع أبناء عمته باللاذقية

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. أديب: رونالدو مش هيلعب كورة تانى

شيخ الازهر مع السفراء

الأزهر يسعى بكل قوة لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام

"مشاري راشد" يهدي "بن سلمان" هذا الشيء

مشارى راشد يهدى "بن سلمان" هذا الشىء

مران الاهلى

معسكر مغلق للأهلى استعدادًا لـ«وفاق سطيف»

شريف علوي

مدير البنك العربى يستقيل من منصبه تعرف على السبب

القبض على سائق الشاحنة المتسببة في وفاة الصحفية هند موسى

قضايا وحوادث

الزميلة هند موسى
الزميلة هند موسى

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«منافس السيسي» يظهر مجددًا.. هذه هي الأسباب

#

وفاة صحفية وإصابة اثنين آخرين في حادث بالسويس

#

أول تعليق من الكنيسة على وفاة الراهب "المقارى"

#

عامل يربط زوجته ويلقنها علقة موت بالتجمع

الصحفية هند موسى

ألقت قوات الأمن بالسويس القبض على سائق الشاحنة التي تسببت في حادث السيارة الذي أودى بحياة الزميلة هند موسى - رئيس قسم الفن بموقع التحرير - فضلًا عن إصابة الزميلة منى الموجي، الصحفية بقسم الفن بموقع "مصراوي"، خلال عودتهما بسيارة ملاكي على طريق السخنة- الزعفرانة. -

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وسيارتين ملاكي بالكيلو 66 طريق السخنة – الزعفرانة، الفردي، ومصرع صحفية واصابة زميلتها والسائق في الحادث.

انتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع الحادث، وضبطت سائق الشاحنة، عبده حسن شلبي، قبل ان يهم بالفرار، عقب علاجه بموقع الحادث بواسطة رجال الإسعاف، إذ أصيب خلال انقلاب سيارته عقب صدم السيارة الملاكي.

وأظهرت المعاينة المبدئية، أن السائق السيارة النقل كان يسير بسرعة في الطريق الفردي متجها إلى الزعفرانة، وإثناء ذلك اصطدم بالسيارة الملاكي التي كانت تستقلها الزميلتين، عائدتين من مهرجان الجونة بالبحر الأحمر، متجهين الى القاهرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أغرب صورة لـ«عمر المختار» قبل منصة الإعدام
» بالفيديو.. حساسين: "مصر اليوم فى عيد"
» أسماء حكام مباريات الجولة التاسعة بالدورى
» بالفيديو.. حقيقة زواج لقاء سويدان من ثرى عربى
» من هو أغنى رجل فى التاريخ؟
» بالفيديو.. سميرة سعيدة ترد على تلقيبها بـ"عدوة الرجل"
» سبب مبكى يجبر سيدة على حمل زوجها على كتفها
» ابتكار لحم قابل للأكل عن طريق طبعه بطابعة ثلاثية الأبعاد
» سر المليارات الكثيرة التي تدفعها جوجل لشركة "أبل"
» الممثلة الإباحية: هذا ما فعله ترامب قبل بدء العلاقة بيننا
» الكشف عن علاقة بين أسعار الذهب و "قتل النساء"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير