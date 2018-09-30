عمرو أديب يحرج فناني "الجونة" بتصريح صادم

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عمرو أديب
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عمرو أديب

مهرجان الجونة

أحرج الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - بعض الفنانين الذين ظهروا في مهرجان "الجونة" يقبلون بعضهم بطريقة ظهرت مستفزة .

وقال "أديب" خلال برنامجه المذاع على قناة "MBC مصر" : "عزيزي الفنان المصري في الجونة .. معنديش مشكلة أبدًا مع الفساتين أو الأحضان .. لكن بعض الفنانين اللي قرروا يبوسوا أمام الكاميرات .. كتير أوي كدة يا فنان .. الفنان برضو يلايمها شوية .. مش لازم تبوس قدام الكاميرا في المهرجان .. احنا مبنشوفش دة لا في كان ولا في الأوسكار".

الفيديو:


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