نهاية العشق الحرام .. أصيبت عشيقته بنزيف فتركها تموت

أحمد عادل شعبان
كشفت مباحث القليوبية غموض العثور على جثة سيدة ملقاة بالزراعات في إحدى القرى التابعة لمركز طوخ .
ودلت التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء رضا طبلية - مدير أمن القليوبية - و العميد فوزي عبد ربه - مأمور مركز طوخ - إلى أن الجثة تخص سيدة في العقد الخامس من العمر وترتدي ملابسها كاملة وتم إلقاء جثتها بأرض زراعية بقرية زاوية بلتان التابعة لدائرة مركز طوخ.
توصلت تحريات المقدم أحمد سامي - رئيس مباحث مركز طوخ - إلى أن الجثة تخص سيدة تبلغ من العمر 48 سنة - أرملة - من قرية مجول مركز بنها ، وكانت على علاقة غير شرعية برجل مطلق من زاوية بلتان، واعتادت الذهاب لمنزله بشكل دائم بعد اتفاقهما على الزواج .
وأضافت التحريات أن آخر لقاء جمع المتوفاة وعشيقها ، أصيبت السيدة بنزيف حاد لكنه لم يتمكن من إسعافها خشية افتضاح أمرهما ، فتركها حتى ماتت ، ثم استعان بنجل شقيقه و وضعا الجثة على سيارة نصف نقل ثم ألقياها في مكان العثور عليها .
تم التحفظ على العشيق ونجل شقيقه لاستجوابهما حول ملابسات الواقعة .
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