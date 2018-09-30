نهاية العشق الحرام .. أصيبت عشيقته بنزيف فتركها تموت

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تخلص من جثتها بالزراعات في طوخ

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قضايا وحوادث

علاقة غير شرعية
علاقة غير شرعية

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كشفت مباحث القليوبية غموض العثور على جثة سيدة ملقاة بالزراعات في إحدى القرى التابعة لمركز طوخ .

ودلت التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء رضا طبلية - مدير أمن القليوبية - و العميد فوزي عبد ربه - مأمور مركز طوخ - إلى أن الجثة تخص سيدة في العقد الخامس من العمر وترتدي ملابسها كاملة وتم إلقاء جثتها بأرض زراعية بقرية زاوية بلتان التابعة لدائرة مركز طوخ.

توصلت تحريات المقدم أحمد سامي - رئيس مباحث مركز طوخ - إلى أن الجثة تخص سيدة تبلغ من العمر 48 سنة - أرملة - من قرية مجول مركز بنها ، وكانت على علاقة غير شرعية برجل مطلق من زاوية بلتان، واعتادت الذهاب لمنزله بشكل دائم بعد اتفاقهما على الزواج .

وأضافت التحريات أن آخر لقاء جمع المتوفاة وعشيقها ، أصيبت السيدة بنزيف حاد لكنه لم يتمكن من إسعافها خشية افتضاح أمرهما ، فتركها حتى ماتت ، ثم استعان بنجل شقيقه و وضعا الجثة على سيارة نصف نقل ثم ألقياها في مكان العثور عليها .

تم التحفظ على العشيق ونجل شقيقه لاستجوابهما حول ملابسات الواقعة .

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