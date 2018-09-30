نهاية العشق الحرام .. أصيبت عشيقته بنزيف فتركها تموت

30 سبتمبر 2018 - 07:53 ص

كشفت مباحث القليوبية غموض العثور على جثة سيدة ملقاة بالزراعات في إحدى القرى التابعة لمركز طوخ .



ودلت التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء رضا طبلية - مدير أمن القليوبية - و العميد فوزي عبد ربه - مأمور مركز طوخ - إلى أن الجثة تخص سيدة في العقد الخامس من العمر وترتدي ملابسها كاملة وتم إلقاء جثتها بأرض زراعية بقرية زاوية بلتان التابعة لدائرة مركز طوخ.



توصلت تحريات المقدم أحمد سامي - رئيس مباحث مركز طوخ - إلى أن الجثة تخص سيدة تبلغ من العمر 48 سنة - أرملة - من قرية مجول مركز بنها ، وكانت على علاقة غير شرعية برجل مطلق من زاوية بلتان، واعتادت الذهاب لمنزله بشكل دائم بعد اتفاقهما على الزواج .



وأضافت التحريات أن آخر لقاء جمع المتوفاة وعشيقها ، أصيبت السيدة بنزيف حاد لكنه لم يتمكن من إسعافها خشية افتضاح أمرهما ، فتركها حتى ماتت ، ثم استعان بنجل شقيقه و وضعا الجثة على سيارة نصف نقل ثم ألقياها في مكان العثور عليها .



تم التحفظ على العشيق ونجل شقيقه لاستجوابهما حول ملابسات الواقعة .

