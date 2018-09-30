وأعلنت الشركة الأميركية العملاقة، الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي تعرض لخرق أمني واسع، عرّض نحو 50 مليون مستخدم لخطر القرصنة.

وفوجئ ملايين المستخدمين بأنهم مطالبون مرة أخرى بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الدخول إلى حساباتهم في "فيسبوك".

وتكبد مارد التواصل الاجتماعي خسارة قدرها 13 مليار دولار في سوق المال إثر الفضيحة وسط انتقادات للموقع الذي واجه خلال العام الجاري واحدة من أسوأ أزماته على إثر فضيحة استغلال بيانات شخصية للمستخدمين.

ولم توضح الشركة على الفور ما إذا كان الخرق مرتبطا باختراق حسابات أم بتسرب معلومات، كما أنها لم تتوصل إلى الجاني، لكنها أشارت إلى أنها أبلغت الشرطة بالأمر.

عملية بسيطة

وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن عملية بسيطة متاحة منذ مدة طويلة تتيح للمستخدمين التأكد مما إذا كان قراصنة قد وصلوا إلى حساباتهم.

ويجدر بمن يريد التحقق بعدم اختراق حسابه أن يدخل إلى قسم الإعدادات ثم يتعين عليه أن يقصد خانة "أمان وتسجيل" وفي هذه المرحلة يمكنه أن يرى الأجهزة التي فُتح فيها حسابه.

وإذا وجد المستخدم جهازا غريبا قد فتح حسابه بوسعه أن ينهي الاتصال بجميع الأجهزة، أما الخطوة الموالية فهي تغيير كلمة المرور والحرص على أن تكون قوية من عدة أحرف وأرقام ورموز حتى تصعب قرصنتها.

وحتى تصون حسابك في فيسبوك خلال الفترة المقبلة، يمكنك أن تلجأ إلى خاصية التنبيه، ولدى تشغيل هذه الميزة ستقوم منصة التواصل الاجتماعي بإخبارك متى ما حاول جهاز جديد أن يتصل بهاتفك، ولن يستطيع الدخول بشكل فعلي إلا بعد إعطاء موافقتك.

وكتب مؤسس "فيسبوك" ومديره التنفيذي مارك زوكربرغ على حسابه في الموقع: "نواجه هجمات ثابتة من أشخاص يريدون الاستيلاء على حسابات أو سرقة معلومات حول العالم. فيما أشعر بالسعادة أننا اكشتفنا ذلك، وأصلحنا نقطة الضعف وقمنا بتأمين الحسابات التي ربما كانت في خطر، الحقيقة أننا نحتاج لمواصلة تطوير أدوات جديدة لمنع حدوث ذلك".

وقالت الشركة إن الاختراق مصدره تغيير أدخلته "فيسبوك" على خاصية تحميل مقاطع الفيديو في يوليو عام 2017، وأوضحت أن القراصنة تمكنوا من سرقة رموز الدخول، وهي مفاتيح إلكترونية تسمح للمستخدمين بالولوج لحساباتهم.

وأوضح نائب رئيس الشركة لإدارة المنتجات غاي روزن أنه "من الواضح أن المهاجمين استغلوا خللا في تشفير فيسبوك. لقد أصلحنا الأمر وأبلغنا قوات إنفاذ القانون"، مشيرا إلى تحقيق جار في الأمر.

واعتبر روزين أن "خصوصية وأمن الناس أمر مهم بشكل لا يصدق، نحن آسفون لما حدث".