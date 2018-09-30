» سبب مبكى يجبر سيدة على حمل زوجها على كتفها

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روت زوجة تدعى هبة رجب، تفاصيل مرض زوجها وحملها له على كتفها فى ذهابه وإيابه نظرًا لعدم قدرته على الحركة بسبب مرض الفشل الكلوي.

وقالت هبة رجب، خلال حوار مع برنامج "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" إن زوجها قبل إصابته بالمرض كان يعمل وهناك مواطنون ساعدونا، مضيفة: "أول ما اتجوزنا كان شغال ومكنش مخلينا محتاجين أي حاجة، ولما تعب محدش وقف جنبنا حتى أهله رغم أنهم معايا في البيت محدش فيهم ساعدنا".

وتابعت: "عيال أخوه 3 أطفال وأبوهم توفى منذ عامين و3 أشهر وبنصرف عليهم وأمهم اتجوزت وخلفت وسابتنا،  وبشيله على كتفي مسافة طويلة حتى ركوب العربية وصولا لمستشفى المطرية لحصوله على جرعة العلاج".

شاهد الفيديو..

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