مشارى راشد يهدى "بن سلمان" هذا الشىء

30 سبتمبر 2018 - 09:38 ص

قام المنشد والمقرئ الكويتي مشارى بن راشد العفاسي، بنشر أغنية بعنوان "العزم محمد بن سلمان"، وذلك قبيل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت.

وجاءت الأغنية التي قام بنشرها مشارى على حسابه على "تويتر" من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وأداء وألحان مشاري العفاسي، وتوزيع حمد المانع.

وتقول كلمات الأغنية: "أنت الأمل أنت العزم من دار سلمان الحزم.. راعي مكان ومنت ضيف وحنا ترى إخوانك لزم.. مصيرنا واحد ترى مهما في هالدنيا جرى.. المملكة هي الكويت وخل يدري إللي ما درى".

يذكر أن نشطاء كويتيين دشنوا هاشتاجًا على تويتر بعنوان #الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان للتعبير عن ترحيبهم بولي العهد السعودي.

جاء هذا قبيل تأجيل زيارة ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى الكويت، بعدما كان من المقرر أن تكون أمس السبت، إلى اليوم الأحد.

كانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد أعلنت تأجيل زيارة ولي العهد السعودي للكويت إلى اليوم.

كما ذكرت قناة الكويت الأولى كذلك عن تأجيل زيارة بن سلمان إلى الكويت إلى اليوم الأحد.