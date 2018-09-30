  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:57 ص
بحث متقدم
الراهب زينون المقاري

مفاجأة.. الراهب "زينون" التقى البابا تواضروس قبل وفاته بـ5 أيام

مرتضى منصور

الطفل الباكى.. أشهر كوميكس ساخر من "مرتضى منصور"

فرانك

لماذا لا تضع أمريكا الإخوان على قوائم "الإرهاب"؟

ثروت سويلم رئيسًا مؤقتًا للجبلاية

تعليق الجبلاية على إيقاف "كاف" لـ"مرتضى منصور"

قوات بشار تشتبك مع أبناء عمته باللاذقية

قوات بشار تشتبك مع أبناء عمته باللاذقية

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. أديب: رونالدو مش هيلعب كورة تانى

شيخ الازهر مع السفراء

الأزهر يسعى بكل قوة لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام

"مشاري راشد" يهدي "بن سلمان" هذا الشيء

مشارى راشد يهدى "بن سلمان" هذا الشىء

مران الاهلى

معسكر مغلق للأهلى استعدادًا لـ«وفاق سطيف»

شريف علوي

مدير البنك العربى يستقيل من منصبه تعرف على السبب

مشارى راشد يهدى "بن سلمان" هذا الشىء

عرب وعالم

"مشاري راشد" يهدي "بن سلمان" هذا الشيء
"مشاري راشد" يهدي "بن سلمان" هذا الشيء

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بهذه الكلمات.. الملك سلمان يحتفل بالعيد الوطني السعودي

#

رسالة من الملك سلمان وولي العهد لـ«أردوغان»

#

هدية من الملك سلمان لحجاج البيت الحرام

#

الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسي في «نيوم»

البرلمان

الغاز الطبيعي

الرئيس السيسي

قام المنشد والمقرئ الكويتي مشارى بن راشد العفاسي، بنشر أغنية بعنوان "العزم محمد بن سلمان"، وذلك قبيل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت.

وجاءت الأغنية التي قام بنشرها مشارى على حسابه على "تويتر" من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وأداء وألحان مشاري العفاسي، وتوزيع حمد المانع.

وتقول كلمات الأغنية: "أنت الأمل أنت العزم من دار سلمان الحزم.. راعي مكان ومنت ضيف وحنا ترى إخوانك لزم.. مصيرنا واحد ترى مهما في هالدنيا جرى.. المملكة هي الكويت وخل يدري إللي ما درى".

يذكر أن نشطاء كويتيين دشنوا هاشتاجًا على تويتر بعنوان #الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان للتعبير عن ترحيبهم بولي العهد السعودي.

جاء هذا قبيل تأجيل زيارة ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى الكويت، بعدما كان من المقرر أن تكون أمس السبت، إلى اليوم الأحد.

كانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد أعلنت تأجيل زيارة ولي العهد السعودي للكويت إلى اليوم.

كما ذكرت قناة الكويت الأولى كذلك عن تأجيل زيارة بن سلمان إلى الكويت إلى اليوم الأحد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أغرب صورة لـ«عمر المختار» قبل منصة الإعدام
» بالفيديو.. حساسين: "مصر اليوم فى عيد"
» أسماء حكام مباريات الجولة التاسعة بالدورى
» بالفيديو.. حقيقة زواج لقاء سويدان من ثرى عربى
» من هو أغنى رجل فى التاريخ؟
» بالفيديو.. سميرة سعيدة ترد على تلقيبها بـ"عدوة الرجل"
» سبب مبكى يجبر سيدة على حمل زوجها على كتفها
» ابتكار لحم قابل للأكل عن طريق طبعه بطابعة ثلاثية الأبعاد
» سر المليارات الكثيرة التي تدفعها جوجل لشركة "أبل"
» الممثلة الإباحية: هذا ما فعله ترامب قبل بدء العلاقة بيننا
» الكشف عن علاقة بين أسعار الذهب و "قتل النساء"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير