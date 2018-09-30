لماذا لا تضع أمريكا الإخوان على قوائم "الإرهاب"؟

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وكالات - حنان حمدتو

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أكد فرانك ويزنر، السفير الأمريكي الأسبق لدى القاهرة، أن الولايات المتحدة ليست صديقة لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن هناك الكثيرين ممن يعتقدون عكس ذلك، ولكن من المنظور الأمريكى الوضع مختلف تماماً.

وأضاف ويزنر، فى حواره مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"  المذاع عبر فضائية dmc ، من مدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً عن وضع الولايات المتحدة الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية: "أعرف أن هناك بعض النقاش الذى جرى حول هذا الموضوع، ولكن الأمر الحاسم فى هذا الموضوع، هو السياسية المشتركة الأكيدة حول محاربة الإرهاب عن طريق التعاون العسكرى والاستخبارتى ما بين مصر وأمريكا، وأستطيع أن أقول أن الإخوان هم على القائمة، ولكن اعتقد أنه لا يعنى كثيراً بالعلاقة ما بين البلدين".

وتابع السفير الأمريكى الأسبق لدى القاهرة بأن هزيمة داعش وتقليص النفوذ الإيرانى من أولويات واشنطن، كما أن أمريكا تسعى لفرض عقوبات شديدة على إيران للحد من رعايتها للإرهاب وتنظيماته والجماعات الموالية له، وأنه لا بد من التعاون العسكرى والاستخباراتى المشترك ما بين الولايات المتحدة ومصر.

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