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وكالات - حنان حمدتو

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالأمس عددًا من سفراء مصر الجدد، بمناسبة قرب توليهم مهامهم الدبلوماسية في الخارج.

وقدم الإمام الأكبر التهانى للسفراء الجدد بتعيينهم سفراء لمصر في عدد من عواصم دول العالم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى مهمتهم الجديدة، ومعربًا عن تطلع الأزهر لمزيد من التعاون المثمر مع سفاراتنا في الخارج لدعم القوة الناعمة لمصر عبر العالم.

وأشار فضيلته إلى أن الأزهر يسعى بكل قوة لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام، وتفنيد الأفكار المتطرفة التي تروجها الجماعات الإرهابية، وهو ما يجعل معظم دول العالم حريصة على إرسال أبنائها للدراسة في الأزهر، كما تحرص هذه الدول على استطلاع رأي الأزهر في القضايا الحيوية، مؤكدًا أن دور السادة السفراء مهم وحيوي في هذا الخصوص.

ومن ناحيتهم، أكد سفراء مصر أن الأزهر هو من أهم ركائز القوة الناعمة لمصر، مشيدين بدور الأزهر في تعزيز قيم التسامح والحوار عبر العالم، وبجولات فضيلة الإمام الأكبر الخارجية، التي تعكس تعاليم الإسلام السمحة والمعتدلة، والبعيدة كل البعد عن التطرف والإرهاب.

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