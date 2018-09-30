بالصور.. موقع يروج لألعاب تجمع بيانات الشباب العربى

30 سبتمبر 2018 - 09:50 ص

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا، حول موقع إسرائيلي يروج لألعاب تستخدم لجمع معلومات من الشباب العربي.

وبالبحث وجد أن الموقع ليس إسرائيليًا، لكنه أيرلندي، وليس حديثًا، حيث إن لعبة "إي ريبابليك"، تعتبر لعبة فيديو اجتماعية مجانية، دشنها أليكسيس بونت وجورج ليمنارو وأطلقت يوم 21 أكتوبر 2008، أي منذ 10 سنوات.

وتعتمد اللعبة على اختيار المشترك نمط الحياة التي يمكن أن يعيشها، ويستطيع كل فرد من اللاعبين تسيير مؤسسة ويشارك بالتالي في النمو الاقتصادي للدولة التي ينتمي لها، أو يلتحق بحزب سياسي ما، إذا انتوى دخول البرلمان أو الوصول إلى حكم الدولة، والانضمام للقوات المسلحة التابعة للدولة، للدفاع عن حقوق الدولة عسكريا أو التوسع الجغرافي للدولة التي ينتمي لها على حساب دولة أخرى.

وباستطاعة كل مشترك أداء المهمات الثلاث السابقة معًا أي في التوقيت ذاته، إضافة إلى القدرة على تدشين جريدته الخاصة، انطلاقا من مستوى معلوم، تمكنه من لعب دور الصحفي.

أما النموذج الحربي للعبة فيتلخص في التحالفات التي يستطيع الرئيس المنتخب من قبل الشعب أن يعلن عن حالات التحالف مع دول، وأن ينهيها.

وعن النموذج الجديد يمكن للمواطن تأسيس جريدة خاصة به، حيث سيتمكن من كتابة مقالات، وسيتمكن المواطنين الآخرين من التعليق على المقالة، وحال أعجبتهم، سيصوتون لها، والاشتراك فيها، وبعد كل 1000 مشترك، يحصل الكاتب على نيشان ملقب "بالقطب الإعلامي".