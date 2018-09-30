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تأمين احتياجات المواطنين من الأرز "الفيتنامى" فى يناير

الحياة السياسية

الأرز
الأرز

عمرو محمد-متابعات

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قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة تمكنت من تأمين احتياجات المواطنين من الأرز، وذالك خلال التعاقد على شراء مليون طن أرز فيتنامي لحد الاحتياجات.

وأكد المصدر في تصريحات لجريدة الشروق، "هذه الكميات من الأرز سيتم طرحها بالأسواق المحلية فى يناير المقبل".

وأضاف أن سعر كيلو الأرز للمواطن والمستهلك لم يتم تحديده حتى الآن، ويتوقع أن يتم طرح كيلو الأرز على البطاقات التموينية المدعومة بشكل مبدئي بسعر يتراوح ما بين 6 و6.5 جنيه، وبالمجمعات الاستهلاكية بسعر يتراوح ما بين 7 و8 جنيهات، وبذلك سيحصل المواطن على نوعية جيدة من الأرز بسعر ينخفض عن مثيله من الإنتاج المحلى بنسبة تصل إلى 20%.

وتابع: أن وزير التموين على المصيلحي، شجع ودعم الفلاح من خلال تسعير الأرز الشعير المورد للوزارة من قبل المزارعين والتي تصل إلى ما بين 4400 إلى 4700 جنيه للطن، موضحًا أن طن الأرز الأبيض المحلى يصل سعره إلى 8000 جنيه، بينما يسجل سعر الطن عالميًا 7200 جنيه فقط .

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