الغرفة التجارية: انطلاق أضخم معرض دولى للتوكيلات التجارية

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الغرفة التجارية
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ينطلق في نوفمبر المقبل المعرض الدولي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس» بمركز مصر للمعارض، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان د. مصطفي مدبولي.

قال مروان عبد الرازق عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة «الفرانشايز جيت»، إن المعرض يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى هذا القطاع المهم والحيوي، حيث يشارك به أكثر من 1600 مستثمر خليجي، بالإضافة إلى الشركات المصرية، وعدد من الدول الأجنبية في مقدمتها البرازيل التي تشارك لأول مرة في معرض يتم تنظيمه على أرض مصر.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المعرض يعد فرصة ذهبية لاستغلال فرص الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى شهدت نموا كبيرا خلال الفترة الماضية بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعرب «عبد الرازق» عن شكره وامتنانه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي حرص على دعم المعرض ورعايته، وقدم لهم كل التسهيلات الممكنة، إيمانا من الدولة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والعمل على جذب فرص الاستثمار وفتح أسواق جديدة، خاصة أن المعرض يدعم بشكل مباشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي اتجهت الدولة لدعمها والتوسع فيها خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «الفرانشايز جيت»، أن المعرض يعتبر فرصة أيضا للشركات الكبرى إلى جانب المتوسطة والصغرى، لمضاعفة أعمالها وتلبية طلبات السوق والمستثمرين والموزعين والوكلاء.

وأشار إلى أن هناك  أكثر من  150 شركة محلية ودولية فى مختلف القطاعات الاستثمارية، سيقومون بنقل تجاربهم من خلال 25 ورشة عمل تقام على هامش المعرض، ليكون المعرض بمثابة منصة متكاملة لتوفير فرص الأعمال والاستثمار المختلفة والخدمات اللوجيستية لتلك الأعمال والخدمات التجارية.


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