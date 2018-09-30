» بالفيديو.. حقيقة زواج لقاء سويدان من ثرى عربى

30 سبتمبر 2018 - 09:58 ص

أكدت الفنانة لقاء سويدان أن ما تم تداوله من أنباء حول زواجها من ثري عربي هو مجرد شائعات ولا صحة لها لافتة إلى أن نشرها صورة خاتم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ليس دليلا علي الزواج قائلة: "أنا آخر واحدة ممكن أفكر التفكير ده".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "عين" المذاع على فضائية "الحياة": "عجبنى شكل خاتم في يد فتاة، فصورته ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعى، ولذلك توالت ردود الأفعال، وهذا كل ما في الأمر".

وتابعت: "أنا مبعرفش أخبي ولو في مشروع خطوبة أو زواج هعترف على طول".

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