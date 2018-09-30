معسكر مغلق للأهلى استعدادًا لـ«وفاق سطيف»

30 سبتمبر 2018 - 10:02 ص

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون معسكرا مغلقا، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري الثلاثاء المقبل، على معلب السلام ضمن مباريات الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن كارتيرون خصص فقرة بدنية على هامش مران أمس والتى استمرت لمدة 25 دقيقة، ثم عقد محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران وطالبهم بضرورة التركيز في مواجهة بطل الجزائر؛ لتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة العودة بالجزائر.