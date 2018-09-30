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مدبولى: تعاون مجرى نمساوى مصرى لإقامة منطقة استشفائية بعيون موسى

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مدبولى
مدبولى

وكالات - حنان حمدتو

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موسى عن غرق التجمع: "محدش لاقي نقطة مياه"

عبدالفتاح السيسي

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رئيس الجمهورية

مؤتمر صحفي

الرئيس

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بمحافظ جنوب سيناء لمناقشة إقامة مشروعات السياحة الاستشفائية بتعاون مجرى ونمساوى بمنطقة عيون موسى، أن المنطقة تعد أحد أهم الأماكن المتميزة، مشددًا على ضرورة إعداد دراسة متكاملة عن المنطقة  بشأن توافر وتدفق المياه الكبريتية بها واستمرارها، والتنسيق مع وزارة الري في هذا الصدد، كما وجه بتكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد الدراسات المطلوبة للمشروع بالتنسيق بين وزارتي الاستثمار والسياحة ومحافظة جنوب سيناء تتضمن مخططا عاما للمشروع والجدوى الاقتصادية منه، بهدف الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة والترويج لها عالميًا مع استغلال الناحية التاريخية لموقع عيون موسى.

وعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأهمية التاريخية والدينية لعيون موسى، حيث إنها تقع فى منطقة أسفل جبل موسي من الجانب الغربى من طور سيناء، وتبلغ المساحة الكلية للمنطقة حوالى 300 فـدان، ويعتبر هذا المكان شاهداً على معجزة من معجزات نبى الله موسى، حيث تفجرت عيون المياه أسفل جبل عيون موسى، لذلك يعد من الأماكن المقدسة والتاريخية.

وأوضح العرض الذى قدمه المحافظ أن عيون موسى تشتهر بتدفق مياه من خمسة عيون كبريتية، هذه المياه الكبريتية التى تقترب درجة حرارتها من 37 درجة مئوية، لها قدرة على المساهمة فى شفاء أمراض عديدة؛ منها الأمراض الجلدية والتهاب العظام والتأم الجروح، كما تساعد على الاسترخاء وإعادة تنظيم طاقة الجسم المقاومة لأمراض الشيخوخة، حيث تحتوى على نسبة من الكبريت وعناصر أخرى مفيدة للجسم، والمياه دافئة معظم أوقات السنة ومتجددة باستمرار.

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