شاهد.. أديب: رونالدو مش هيلعب كورة تانى

30 سبتمبر 2018 - 10:05 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على اتهام النجم كريستيانو رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية عام 2009، متهكما: "الكل بيقولك إحنا بنقبض فلوس كتيير، بنقبض إيه يا عم، إحنا بناخد حاجة، البنت شكلها مسكينة وأخدت منه 350 ألف دولار بس".

وأضاف "أديب" خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك حالة غضب عارمة ضد ما فعله رونالدو تجاه الفتاة الأمريكية، الأمر الذي يهدد استمراره في الملاعب.

وأكد الإعلامي، أنه إذا لم تغير هذه الفتاه أقوالها ضد رونالدو بعد أن دفع لها مبلغ 375 ألف دولار لتلتزم الصمت وخالفت الالتزام، يبقي رونالدو مش هيلعب كورة تاني علشان البنت دي".

شاهد الفيديو..