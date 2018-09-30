صبحى: "إسرائيل كأنها بترمى الزبالة عندنا بالليل وتجرى"

30 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

قال الفنان محمد صبحي، إن الأديان السماوية تحض على عدم إلقاء القمامة بالشوارع وتأمرنا بالنظافة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "هو ده" الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، المذاع عبر فضائية "المحور"، عن مصدر القمامة الملقاة في الشوارع: "كما لو كنا بننام بالليل وتيجي إسرائيل ترمي لنا زبالة عندنا وتمشي".

وتابع: "إزاي إحنا ساكتين على اللي إحنا فيه، وده إجرام حقيقي ورمي مخلفات المباني على الدائري والمحور دي جرايم متعمدة، لأن المحافظة بتشيلها وترجع خلال يومين أكوام زي ما هي".

وطالب صبحي بمصادرة السيارات التي يتم ضبطها وهي ترمي المخلفات على الطرق ومطالع الكباري، موضحا: "الجهل هو الذي يجرنا لكل مشاكلنا، وأمسك أي مشكلة هتلاقي أساسها الجهل".