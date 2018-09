بالفيديو.. سيدة تصفع فنانة شهيرة على وجهها فى الشارع

قامت سيدة سورية بصفع الفنانة الأمريكية ليندسي لوهان على وجهها في أحد شوارع موسكو.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الأمريكية وتظهر من خلاله وهى تتحدث مع إحدى الأسر السورية اللاجئة فى موسكو، ظهرت لوهان فى البداية وهى تحاول مساعدة أسرة تفترش الأرض ليلاً، لكن الموقف تطور إلى ما لا يحمد عقباه.

بدأت لوهان الفيديو وهى تقول: "أريد أن أريكم أسرة قابلتها، أسرة سورية لاجئة تشعرنى بالقلق، حقيقة هى فى حاجة إلى مساعدة"، ثم اقتربت أكثر من الأسرة ووجهت كلامها لابن الأسرة، قائلة: "هل تريد أن تأتى معى.. سأهتم بك جيدا، هل تريد أن تنام فى فندق الليلة وترغب فى مشاهدة الأفلام؟.. سيكون من الرائع مشاهدة فيلم على التليفزيون أو الكمبيوتر"، وعندما رفض الوالدين عرض الفنانة الأمريكية، أصبحت أكثر شدة وتغيرت لهجتها، قائلة: "ليس من المفترض أن يكون لديكم ابنا نائما على الأرض، يجب أن تعملى جيدا ويجب أن تبذلى كل ما فى وسعك من أجل أطفالك حتى يتمتعوا بحياة أفضل".

تطور الموقف أكثر وقامت الأسرة بالرحيل من مكانهم، لتتتبعهم لوهان فى الشارع، ثم تقول: "أنتم تأخذون أطفالكم وهم يريدون الرحيل. أنا معكما يا أولاد.. لا تقلقا، العالم كله يرى هذا الآن"، ثم يتحول الموقف إلى أكثر عدائية، وعلى ما يبدو أن الأم قامت بـ"صفع" لوهان على وجهها، حتى تتركهم للسير فى طريقهم.

موقف لوهان، أثار الجدل والانقسام بين متابعيها، لكن كانت الأغلبية رأت أن النجمة الأمريكية حاولت خطف الطفل من أسرته، لكن البعض أشاد بما قامت به من أجل مساعدة الأسرة.

Woke up to Lindsay Lohan getting socked while speaking in a fake accent trying to abduct children from their family. There’s truly never been a better time to be alive. pic.twitter.com/ClaQkliXGH