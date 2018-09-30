قوات بشار تشتبك مع أبناء عمته باللاذقية

30 سبتمبر 2018 - 10:16 ص

قال العميد أحمد الرحال إن الاشتباكات تجددت أمس بين عائلة "شاليش" وقوات الأسد باللاذقية، واستخدمت فيها القنابل والرشاشات على مدار الأيام الماضية.

وأضاف على حسابه على "تويتر" أن هناك اشتباكا وتبادلا لإطلاق النار، حصل منذ أيام في مشروع الزراعة باللاذقية قرب مطعم "كاسبيلا"، بين الأمن الأسدي وأبناء عمة الأسد من "بيت شاليش".

وأوضح أنه استخدمت في الاشتباكات البنادق والرشاشات والقنابل، وتم فيه إغلاق الشارع الرئيسي المؤدي للجامعة وذهب ضحيته العديد من القتلى, لافتًا إلى أن هذا الأمر يعطينا صورة واضحة عن مستقبل سوريا مع المنظومة الأسدية.

وأشار إلي أن الكسندر إيفانوف قائد قاعدة حميميم علق على الحدث قائلاً: من غير المقبول حصول ما حصل من تعدي آل شاليش غير الشرعيين على الأفرع الأمنية وهم يتحملون النتائج.

واستنكر الرحال تعليق إيفانوف قائلاً: "قوات بشار أنتم من تقومون بحمايتها، وهى من أنتجت كل هؤلاء، وهم من يحكمون سوريا منذ 50 عامًا".