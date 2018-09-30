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بالفيديو.. حساسين: "مصر اليوم فى عيد"

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الإعلامي سعيد حساسين
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أبدى  الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، سعادته بخبر تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بقوله: "خبر هايل جدًا، مصر اليوم في عيد".

وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، إن مصر لديها سنوات طويلة وتستورد الغاز وفجأة بقينا بنصدر الغاز، تحية للرئيس السيسي والجيش والشرطة والشعب المصري الصابر".

وأعلنت مصر وصولها إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وقررت وقف الاستيراد بعد آخر شحنة تلقتها البلاد الأسبوع الماضي، ما سيمكنها من التوسع في التصدير وستكون الأردن أولى الدول المستوردة.

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