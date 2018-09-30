الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للهلال السعودى

30 سبتمبر 2018 - 10:17 ص

يستأنف الفريق الأول بنادى الزمالك، تدريباته بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بعد الحصول على راحة سلبية أمس، عقب العودة من الكويت، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض للسفر إلى السعودية الخميس المقبل، لخوض مواجهة الهلال السعودى بالرياض، المقرر إقامتها السبت المقبل، فى السوبر المصرى السعودى "كأس الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قرر صرف مكافأة للاعبى الفريق قدرها 10 آلاف جنيه بعد التأهل للدور الـ16 بالبطولة العربية على حساب القادسية الكويتى.