المهدى توضح كيفية إقامة المشروعات بالدول النامية

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أوضحت الدكتور علياء المهدى، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، طرق قيام المشروعات المختلفة داخل الدول النامية وبشكل المتواجدة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت المهدى خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فى الدول النامية  تقوم المشروعات الكبيرة، التي تمثل ما لا يزيد على 1% من إجمالي المشروعات، بدفع 70% من الضرائب".

وأضافت الخبيرة الاقتصادية: "المشروعات المتوسطة فى الدول النامية التي لا تمثل أكثر من 20% من إجمالي المشروعات تقوم بدفع ما لا يزيد على 20% من الضرائب علي النشاط الاقتصادي، كما أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل حوالي80% أو أكثر من إجمالي المشروعات تدفع أقل من 10% من إجمالي الضرائب علي النشاط الاقتصادي".

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي على المنشور، فقالت سميحة فريد: "معلومات مفيدة جدًا يا دكتورة  يا ريت تزيدينا من علمك".

وأضاف عمر الزيتون: "ماذا عن المقابل لهذه النسب في مصر".

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