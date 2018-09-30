«الأهلى» يعلن نفاد 5 آلاف تذكرة لمباراة «سطيف»

30 سبتمبر 2018 - 10:24 ص

أعلن العميد محمد مرجان مدير عام النادي الأهلى، عن نفاد 5 آلاف تذكرة تم حجزها عبر النظام الإلكتروني، لمباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب السلام.

وأضاف "مرجان"، فى تصريحات له: "تم الحصول على الموافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع، موضحًا أنه سيتم طرح 5 آلاف تذكرة لأعضاء النادى وجماهيره بسعر 70 جنيها لتذكرة الدرجة الثالثة نظرًا لأهمية المباراة.