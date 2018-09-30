«الأهلى» يعلن نفاد 5 آلاف تذكرة لمباراة «سطيف»

محمد عبد الحارس
أعلن العميد محمد مرجان مدير عام النادي الأهلى، عن نفاد 5 آلاف تذكرة تم حجزها عبر النظام الإلكتروني، لمباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب السلام.
وأضاف "مرجان"، فى تصريحات له: "تم الحصول على الموافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع، موضحًا أنه سيتم طرح 5 آلاف تذكرة لأعضاء النادى وجماهيره بسعر 70 جنيها لتذكرة الدرجة الثالثة نظرًا لأهمية المباراة.
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