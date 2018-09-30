» شاهد.. أغرب صورة لـ«عمر المختار» قبل منصة الإعدام

30 سبتمبر 2018 - 10:24 ص

تداول نشطاء عبر موقع "تويتر" مجموعة من الصور لشيخ الشهداء عمر المختار، قبل إعدامه.

وتولت التعليقات على الصور كالتالي وقال حساب يحمل اسم خالد دغش الحلافي: "اللهم اغفر للمجاهد الكبير عمر المختار هزم الاستعمار رغم إعدامه.. الصورة غير التي تخلدت في أذهاننا".

وشكر آخر المغرد الذي قام بنشر الصور قائلاً: شكراً على اهتمامك برمز من رموز الأمة الإسلامية.

وعلق متابع آخر علي إعدامه قائلاً: حين قدموه للمشنقة لم يعلموا أنهم بذلك وضعوا تاج الكرامة على رأسه حين شنقوه ليصبح مثلاً للعزة فيما البعض يعيشون وهم بلا كرامة وبلا شرف.. لو انه عمر المختار موجود في أيامنا هذه لقالوا عنه إرهابي".

رحم الله جميع شهداء الآمة الإسلامية

إنجازات أسد الصحراء

وكان شيخ المجاهدين «عمر المختار» من أشهر الشخصيات القتالية العربية والإسلامية ومن أبرز المقاتلين الليبيين الذين تصدّوا للقوات الإيطاليّة عندما دخلت إلى الأراضي الليبية في العام 1911م، وحارب هذه القوات وهو في سن الثلاثة والخمسين، لمدة تجاوزت العشرين عاماً، وخاض العديد من المعارك الضارية، والتي أدت في نهاية المطاف لاعتقاله من قبل القوات الإيطاليّة، وتمت محاكمته وإصدار حكم الإعدام شنقاً بحقه، وتم تنفيذ حكم الإعدام وهو في سن 73 عاماً، على الرغم من شعوره الكبير بالتعب والإرهاق والحمى في ذلك الوقت.

أين ولد «عمر المختار»

ولد عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي في عشرين أغسطس من عام 1858 م في ليبيا في منطقة البطنان في برقة الواقعة في الجبل الأخضر، واشتهر بلقب شيخ المجاهدين وأسد الصحراء وعمر المختار وشيخ الشهداء، وهو من أشهر المقاومين العرب والمسلمين ضد الاستعمار الإيطالي الذي خضعت له ليبيا عام 1911، وتلّقى عمر المختار التربية الصالحة على يد والده حيث استمد تعاليم الحركة السنوسية القائمة على القرآن والسنة النبوية الشريفة، ومن المؤسف بأن شيخ المجاهدين لم يعايش والده إلا بضع سنوات، إذ توفيّ الأخير أثناء توجههّ لتلبية نداء الحج في طريقه إلى مكة، وتولّى شؤون تربيته الشيخ حسين الغرياني.

تعاطف الناس وحبهم له

عمر المختار من الشخصيّات البارزة التي حصلت على إعجاب وتعاطف أعداد كبيرة من الأشخاص سواء في حياته أم بعد مماته، لدرجة وصول أخبار هذا الشخص الكبير في السن والذي وهب حياته من أجل المحافظة على كرامة دينه وبلاده إلى العديد من المسلمين العرب في مختلف أنحاء العالم.







الهدف من إعدام شيخ المجاهدين «عمر المختار »

لهدف الرئيسي من وراء إعدام عمر المختار في ذلك الوقت هو قتل وإضعاف الروح القتالية لدى المقاومين الليبيين، بالإضافة إلى إخماد الثورة وتوقفها بشكل نهائي، إلا أن إعدامه جاء بنتائج عكسية لتوقعات القوات الإيطاليّة، فقد زادت هذه الخطوة المعارك والثورات القتالية، والتي أدت في نهاية المطاف لدحر العدو عن البلاد وحصول ليبيا على استقلالها.



بطولات عمر المختار

سطر شيخ الشهداء عمر المختار في صدر التاريخ أسمى معاني التضحيات والبطولة في سبيل الدفاع عن الوطن والتخلّص من الاستعمار، والانتفاض لأجل الحرية، فقد كان خير مثالٍ يُضرب للشهادة والرجولة والدفاع عن الإسلام والمسلمين.







