الطفل الباكى.. أشهر كوميكس ساخر من "مرتضى منصور"

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مرتضى منصور
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متابعات- الدويني فولي

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سرقت أزمة مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، الأضواء خلال الساعات الأخيرة، حيث تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن غرمه الاتحاد الأفريقي "كاف" بـ40 ألف دولار، وإيقافه عام، ردًا على السباب الذي طال أعضاء من الاتحاد، بجانب عقوبة اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى وعدم حضوره لأي مباريات محلية.

وفور خروج القرار، وكعادتهم أبدع المصريون في التعليقات الساخرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الطفل الباكي "يا حاجة"، الكوميكسات الساخرة.

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