تعليق الجبلاية على إيقاف "كاف" لـ"مرتضى منصور"

30 سبتمبر 2018 - 10:33 ص

قال العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة القدم، إن قرار إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يُعد الأول من نوعه ولم يصدر أي قرار مثله من قبل.

وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد، في تصريحات عبر شاشة "بيراميدز" مساء أمس السبت: "القرار تم تسريبه وهذا غريب حتى وصل لنا رسميًا عصر أمس".

وتابع: "كان لابد على الاتحاد الأفريقي أن يتأنى حول عقوبة مرتضى منصور باعتباره رئيس من أكبر الأندية المصرية، لكننا لا نستطيع التعليق على قرارات كاف".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي "كاف" واللجنة الأوليمبية قررت إيقاف مرتضى منصور من نشاطه كرئيس لنادي الزمالك لمدة عام مع حرمان رئيس القلعة البيضاء حضور مباريات أي لعبة تتعلق بالقلعة البيضاء وإذا خالف هذا القرار يعتبر الفريق خاسرًا.