  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:56 ص
بحث متقدم
الراهب زينون المقاري

مفاجأة.. الراهب "زينون" التقى البابا تواضروس قبل وفاته بـ5 أيام

مرتضى منصور

الطفل الباكى.. أشهر كوميكس ساخر من "مرتضى منصور"

فرانك

لماذا لا تضع أمريكا الإخوان على قوائم "الإرهاب"؟

ثروت سويلم رئيسًا مؤقتًا للجبلاية

تعليق الجبلاية على إيقاف "كاف" لـ"مرتضى منصور"

قوات بشار تشتبك مع أبناء عمته باللاذقية

قوات بشار تشتبك مع أبناء عمته باللاذقية

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. أديب: رونالدو مش هيلعب كورة تانى

شيخ الازهر مع السفراء

الأزهر يسعى بكل قوة لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام

"مشاري راشد" يهدي "بن سلمان" هذا الشيء

مشارى راشد يهدى "بن سلمان" هذا الشىء

مران الاهلى

معسكر مغلق للأهلى استعدادًا لـ«وفاق سطيف»

شريف علوي

مدير البنك العربى يستقيل من منصبه تعرف على السبب

تعليق الجبلاية على إيقاف "كاف" لـ"مرتضى منصور"

الرياضة

ثروت سويلم رئيسًا مؤقتًا للجبلاية
ثروت سويلم رئيسًا مؤقتًا للجبلاية

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

اتحاد الكرة: هناك رغبة في الاقتصاص من مرتضى منصور

#

أحمد مرتضى: «علم الجميع حجم الحرب على الزمالك»

#

«مرتضى» يتوعد الاتحاد الأفريقي بهذا الأمر

#

مرتضى: عقوبات «الكاف» مهزلة.. وأدفع ثمن حل الألتراس

قال العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة القدم، إن قرار إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يُعد الأول من نوعه ولم يصدر أي قرار مثله من قبل.

وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد، في تصريحات عبر شاشة "بيراميدز" مساء أمس السبت: "القرار تم تسريبه وهذا غريب حتى وصل لنا رسميًا عصر أمس".

وتابع: "كان لابد على الاتحاد الأفريقي أن يتأنى حول عقوبة مرتضى منصور باعتباره رئيس من أكبر الأندية المصرية، لكننا لا نستطيع التعليق على قرارات كاف".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي "كاف" واللجنة الأوليمبية قررت إيقاف مرتضى منصور من نشاطه كرئيس لنادي الزمالك لمدة عام مع حرمان رئيس القلعة البيضاء حضور مباريات أي لعبة تتعلق بالقلعة البيضاء وإذا خالف هذا القرار يعتبر الفريق خاسرًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أغرب صورة لـ«عمر المختار» قبل منصة الإعدام
» بالفيديو.. حساسين: "مصر اليوم فى عيد"
» أسماء حكام مباريات الجولة التاسعة بالدورى
» بالفيديو.. حقيقة زواج لقاء سويدان من ثرى عربى
» من هو أغنى رجل فى التاريخ؟
» بالفيديو.. سميرة سعيدة ترد على تلقيبها بـ"عدوة الرجل"
» سبب مبكى يجبر سيدة على حمل زوجها على كتفها
» ابتكار لحم قابل للأكل عن طريق طبعه بطابعة ثلاثية الأبعاد
» سر المليارات الكثيرة التي تدفعها جوجل لشركة "أبل"
» الممثلة الإباحية: هذا ما فعله ترامب قبل بدء العلاقة بيننا
» الكشف عن علاقة بين أسعار الذهب و "قتل النساء"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير