قرار سار من "الجبلاية" بشأن المحترفين

30 سبتمبر 2018 - 10:42 ص

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" أنه سيقوم بحجز تذاكر "بيزنس كلاس" للاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر مباراتي سوازيلاند.

ويأتي قرار "الجبلاية" كقرار فردي بسبب تأخر وزارة الرياضة فى الرد على خطاب الاتحاد بشأن تعديل اللائحة الخاصة بتذاكر "البيزنس" للاعبين خاصة أن اللائحة تنص على الحجز للاعبى المنتخب فى الدرجة الاقتصادية.

ومن المقرر أن يقوم اتحاد الكرة بتسوية الفارق فى التكلفة بين التذاكر الاقتصادية و"البيزنس" بعد تعديل اللائحة، خاصة أن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تحمل الفارق من جيبه الخاص قبل مباراة النيجر.. واختار خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب 12 لاعبًا محترفًا للمباراتين وهم أحمد المحمدي "أستون فيلا" وأحمد حجازى "وست بروميتش"، محمد الننى "أرسنال"، محمد صلاح "ليفربول"، أحمد حسن كوكا "أوليمبياكوس اليونانى"، على غزال "فانكوفر الكندى"، محمود حسن تريزيجيه "قاسم باشا التركى"، وعمرو وردة "باوك اليونانى"، عمرو طارق "أورلاندو سيتى الأمريكى"، سام مرسى "ويجان أتليتك"، محمد عواد "الوحدة السعودى"، وحسين الشحات "العين الإماراتى".