  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
وزير الداخلية يسمح لـ 88 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ 88 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أحمد جلال إبراهيم رئيس بعثة الزمالك في الإمارات

نقل نائب رئيس الزمالك لأحد مستشفيات الدقى

صلاح و كلوب

سر معانقة "كلوب" لـ"صلاح" بعد هدف ستوريدج

200 مشرّع أمريكى يلاحقون ترامب بهذه التهمة

200 مشرّع أمريكى يلاحقون ترامب بهذه التهمة

رونالدو

أول رد من "رونالدو" على اغتصابه فتاة أمريكية

الجونة

بالأرقام.. تعرف على ثروة عائلة "ساويرس"

قيادي إخواني لمستشار مرسي : "لا طلنا بلح الشام ولا عنب اليمن"

"لا طلنا بلح الشام ولا عنب اليمن"

الراهب زينون المقاري

مفاجأة.. الراهب "زينون" التقى البابا تواضروس قبل وفاته بـ5 أيام

مرتضى منصور

الطفل الباكى.. أشهر كوميكس ساخر من "مرتضى منصور"

فرانك

لماذا لا تضع أمريكا الإخوان على قوائم "الإرهاب"؟

مجلة أمريكية تكشف:

من خلال سوريا.. روسيا تراقب المنطقة

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

برعاية مصر.. المعارضة السورية توقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار

#

ارتكاب 186 مجزرة في سوريا خلال 6 أشهر

#

مقتل أكثر من 40 مدنيًا في هجمات جوية جنوبي سوريا

#

الاستقالات تضرب جهاز الفراعنة

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن أنه من المقرر تعزيز أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية في سوريا بحيث تتمكن من تعقب الطائرات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وذلك بعد أن تم إسقاط طائرة عسكرية روسية قبالة سواحل سوريا.

وتابعت المجلة، في تقريرها، أن موسكو تحمّل إسرائيل المسئولية عن فقدانها طائرة استطلاع "إيل -20"، الأسبوع الماضي، بعد أن ضربتها الدفاعات السورية المضادة للطائرات بالصدفة أثناء ردها على غارة جوية إسرائيلية مفاجئة في إقليم اللاذقية الساحلي، وألقت إسرائيل باللائمة على إيران في إقامة قواعد في سوريا وتعهدت بمواصلة استهداف المواقع الإيرانية المشتبه فيها.

وبدوره، قال فلاديمير ميخاييف، النائب الأول لمدير شركة راديو-إلكترونيك تكنولوجيز، التي تملكها الحكومة الروسية، لوسائل الإعلام الرسمية، إن "موسكو تتطلع إلى تحسين قدرتها على مراقبة الأجواء من سوريا".

وأوضح "ميخاييف" لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن "الأنظمة الجديدة قادرة على محاربة أسلحة دقيقة مثل القنابل والصواريخ الموجهة، وسيتم وضع أنظمة ومرافق سوف تتبع جميع أنظمة ووسائل التحكم الموجودة في الطيران والسفن، وبذلك لن نعرف فقط أن شخصًا ما قد دخل المجال الجوي في هذه المنطقة، ولكن أيضًا سوف نعرف إذ تحركت طائرة على مدرج سواء في إسرائيل أو السعودية أو حتى في أوروبا".

وتابع: "يرصد النظام الجديد الطائرة ويقدم عدة خيارات "إما التشويش، أو حتى إذا رأينا أن الحالة حرجة، فإن استخدام النار سيكون مناسبًا جدًا، وروسيا تتطلع إلى تعزيز دفاعات طائراتها الخاصة، ومن المحتمل أن تقوم بتركيب أجهزة يمكن أن تجعلها غير مرئية لقذائف العدو".

وتأتي كل هذه الإجراءات في أعقاب حادث سقوط طائرة  "إيل -20" الذي صعد التوترات الدولية حول الحرب في سوريا، وقد اتهمت روسيا إسرائيل بتعمد استخدام طراز "إيل -20" للتغطية حيث قصفت طائرات إف -16 الإسرائيلية مستودع أسلحة مشتبه به في اللاذقية.

في المقابل، ووعدت موسكو بتسليم أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ من طراز إس -300 إلى القوات المسلحة السورية، وكذلك معدات التشويش الإلكترونية خلال الأسبوعين القادمين، وهي الفترة الزمنية نفسها التي قال فيها "ميخاييف" أن نظام الحرب الإلكتروني سيصل فيها.

في حين، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة الماضية، أن "عملية التسليم أس - 300 قد بدأت بالفعل".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن منذ أن أعلنت روسيا نقل نظام صواريخ أرض - جو، حذر مسئولون سوريون وإيرانيون إسرائيل من مواصلة ضربات أخرى، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يردع.

وبينما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يركزون في الغالب على محاربة داعش، فقد هددوا مرة أخرى باتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا حال تهديد قواتها المسلحة وشركائها لأرواح المدنيين في عملية لإعادة السيطرة على محافظة إدلب الشمالية الغربية.

وتعتبر "إدلب" المنطقة الأخيرة التي يسيطر عليها المعارضة ضد الأسد، وقبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أعلنت تركيا وروسيا عن اتفاق من شأنه أن يمنع حملة شاملة هناك.

وينص الاتفاق على أنه يجب على جميع الجهاديين الخروج من منطقة، وتجريدها من السلاح، وجميع الأسلحة الثقيلة بحلول منتصف أكتوبر.

في الوقت نفسه، يقاتل الجيش السوري والقوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة - وهي جماعة كردية في معظمها - بقايا داعش على جبهات منفصلة.

صورة الخبر ..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "هازارد" يتفوق على "صلاح" فى هذا الأمر
» ترامب: لقد وقعت في حب هذا الرئيس
» شاهد.. فستان من «الدولارات» لـ«كيم كاردشيان»
» شاهد.. أغرب صورة لـ«عمر المختار» قبل منصة الإعدام
» بالفيديو.. حساسين: "مصر اليوم فى عيد"
» أسماء حكام مباريات الجولة التاسعة بالدورى
» بالفيديو.. حقيقة زواج لقاء سويدان من ثرى عربى
» من هو أغنى رجل فى التاريخ؟
» بالفيديو.. سميرة سعيدة ترد على تلقيبها بـ"عدوة الرجل"
» سبب مبكى يجبر سيدة على حمل زوجها على كتفها
» ابتكار لحم قابل للأكل عن طريق طبعه بطابعة ثلاثية الأبعاد

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير