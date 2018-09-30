المهدى تطالب بخفض سعر بيع الغاز المحلى

30 سبتمبر 2018 - 10:52 ص

أشادت الدكتورة علياء المهدى، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقرار وزارة البترول الذى اتخذته بالأمس بوقف استيراد الغاز المسال والاعتماد على الغاز المحلي وتسييله بعد أن تسلمت مصر آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن هذا القرار يعد إنجازا فعليا على المستوى المحلى.

وأضافت المهدى خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أملي أن تكون هذه مقدمة لخفض سعر بيع الغاز المحلي للمنازل والصناعة كتعبير عن وفرة المعروض وتخفيف ولو عبء بسيط عن كاهل المواطن وزيادة تنافسية الصناعة المصرية".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقال عز الشربينى: "نتمنى يا فندم في أن ينخفض سعر سلعة أو خدمة توفرها الدولة".

وتابعت رضوى بدر: بالتأكيد الأسعار لن تنخفض، موضوع الوفر فى الغاز والتوقف عن الاستيراد موضوع مؤقت ومرتبط بالنجاح فى المزيد من الاكتشافات مصر سوف تعود إلى وضع الاستيراد خلال بضعة سنوات إذا لم تتم اكتشافات كبيرة ومؤثرة".