رونالدو: أنا الأحق بـ"بوشكاش" من "صلاح"

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منتخب البرتغال

كريستيانو رونالدو

يوفنتوس الايطالي

نشر اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو ألمح فيه أن هدفه "المقصي" الذي سجله في شباك فريقه الحالي أفضل من هدف اللاعب محمد صلاح وأنه يستحق جائزة بوشكاش.

وقال رونالدو في الفيديو: "إن ذلك الهدف كان أجمل من هدف النجم المصري محمد صلاح الذي نال جائزة "بوشكاش" خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان البرتغال الدولي ضمن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" إلى جانب هدف جاريث بيل في نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول، بالإضافة إلى هدف محمد صلاح في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وقال صاروخ ماديرا البالغ من العمر 33 عامًا: "استحق صلاح الفوز بجائزة بوشكاش وسجل هدفا جميلا"، مردفا: "ولكن دعونا نكون صادقين، ولا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأجمل".

ونوه رونالدو بأن ذلك لم يؤثر عليه قائلا: "أنا لم أصب بخيبة أمل، فهذه هي سنة الحياة.. أحيانًا نفوز وطورًا نخسر"، وتابع: "ما يهمنى هو أنه خلال 15 عامًا من اللعب، أنني تمكنت من الحفاظ على نفس مستوى الأداء".

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