بالأرقام.. تعرف على ثروة عائلة "ساويرس"

30 سبتمبر 2018 - 10:56 ص

عقب الإشادة اللافتة للنظر من جميع من حضروا مهرجان الجونة للموسم الثاني، والذي أقامته عائلة ساويرس خاصة رجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس، تحدث الكثير عن حجم أموالهم خاصة بعد جلب نجوم من أشهر فناني العالم وعلي رأسهم الفنان سيلفستر ستالون.

وترصد "المصريون" ف السطور التالية حجم ثروات ألـ"ساويرس":

"الأب" أنسي ساويرس:

قام بتأسيس شركة أوراسكوم عام 1952وأستطاع أن يجعل الشركة أكبر شركة الإنشائية بمصر خلال العقود الأخيرة، وهو مؤسس العائلة وتبلغ ثروته 1.3مليار دولار

"الأشهر" نجيب ساويرس

رأس شركة أوراسكوم للاتصالات وأصبح أحد أقطاب التكنولوجيا والاتصالات والإعلام في الشرق الأوسط، وهو الابن الأكبر بين أخوته وتبلغ ثروته 3.8 مليار دولار

ناصف ساويرس

هو أغني رجل بمصر والخامس في الشرق الأوسط، ويعد الابن الأصغر والأغنى بينهم إذ تصل ثروته إلي 7.4 مليار دولار، ويمتلك نادي أستون فيلا الإنجليزي

سميح ساويرس

يلقب بإمبراطور السياحية، حيث يمتلك عدة مشاريع سياحية ضخمة، في سويسرا والمغرب والأمارات، وفي مصر يمتلك مدينة الجونة في البحر الأحمر والتي أقيم بها المهرجان الأخير والذي يحمل اسم المدينة.

ثروتة تبلغ 1.2مليار دولار ويرأس أوراسكوم للفنادق والتنمية.