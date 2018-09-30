أول رد من "رونالدو" على اغتصابه فتاة أمريكية

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رونالدو
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نفى اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي ما تردد حول واقعة اغتصابه لفتاة أمريكية عام 2009.

وقال رونالدو، في بث مباشر على حسابه في "إنستجرام"، بعدما سأله أحد المتابعين عن صحة الخبر "ماذا قالوا اليوم؟ لا لا لا، إنها أخبار مزيفة".

وأضاف أنهم يريدون ترويج أنفسهم، هذا أمر عاد.. يريدون أن يصبحوا مشهورين باستغلال اسمي.

وتابع "هذا جزء من العمل.. أنا رجل سعيد وكل شيء جيد".

وفي وقت سابق، قال محامو  "الدون" إنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد مجلة "دير شبيجل" الألمانية بعدما نشرت اتهامات "دون سند قانوني" تدعي فيها امرأة بأن نجم يوفنتوس اغتصبها عام 2009.

وأوضح المحامي كريستيان شيرتز، أن تقرير المجلة الألمانية تحدث عن الشبهات بصورة غير قانونية في جانب مرتبط بخصوصية الإنسان، ولذلك فإن رونالدو يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق به.

وذكرت المجلة، نقلا عن محامية المشتكية، أن حادثة الاغتصاب المفترضة وقعت في يونيو 2009 داخل غرفة في فندق بمدينة لاس فيغاس، وفق ما نقلت رويترز.

وأضافت المحامية ليسلي مارك ستوفال، أن المشتكية كاثرين مايورغا لم يسبق لها أن تحدثت عن الاعتداء الجنسي المفترض، كما أن النجم البرتغالي منحها 375 ألف دولار كي تلتزم الصمت.

وأورد التقرير الصحفي أن الضحية المفترضة رفعت دعوى قضائية لأجل إبطال الاتفاق الذي وقعته مع رونالدو، ويلزمها بعدم الكشف عما حصل في "الحادثة المثيرة".

وأشارت المحامية إلى أن الهدف من الدعوى هو محاسبة رونالدو في محكمة مدنية على الجروح التي تسبب بها للضحية، وما نجم عنها من تبعات.

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