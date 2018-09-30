وفاة تلميذة يضع المدرسة فى عقوبات مشددة

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أمرت النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء الإداري المشدد على مدير إحدى المدارس الابتدائية مدرس التربية الرياضية التابعة لإدارة العدوة التعليمية محافظة المنيا.

وذلك على خلفية الإهمال والتقصير الذي ترتب عليه وفاة أحد التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي بالمدرسة.

وكانت النيابة الإدارية بمغاغة قد تلقت بلاغا مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشأن سقوط عارضة النشاط الرياضي على أحد التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي أثناء تعليقه لحقيبته عليها ما أدى لوفاته.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 449 بمعرفة عبد الجواد إبراهيم وكيل النيابة بإشراف المستشار حمادة صيام مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لشهادة المختصين بهيئة الأبنية التعليمية، عن تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تثبيت عارضة أهداف الملعب الخاصة بكرة اليد بفناء المدرسة وتركها متحركة لخدمة جميع الأنشطة الرياضية بالمخالفة لما تقضي به لوائح اللعبة لما فيه من خطورة بالغة على التلاميذ، الأمر الذي أدى لسقوط تلك العارضة على أحد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بالمدرسة ووفاته.

وعقب انتهاء التحقيقات، وبعرض الأوراق على لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية بالمنيا أصدر المستشار ناصر إبراهيم نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة القرار المتقدم بخصم أجر شهر من راتب كل منهما.

كما وجهت النيابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بإصدار تعليمات كتابية في صورة كتاب دوري أو منشور موجه لكافة المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية لتركيب كافة التجهيزات الرياضية بالمدارس المختلفة وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية والتوجيه العام للتربية الرياضية للمديرية حفاظاً على حياة التلاميذ.

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