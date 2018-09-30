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غدًا.. "السيسى" يفتتح الملتقى الأول لمدارس التربية الخاصة بشرم الشيخ

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
عبد الفتاح السيسي

وكالات - حنان حمدتو

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كاردشيان كيم

فستان من الدولارت

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح غدًا الاثنين الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة في شرم الشيخ بمشاركة عدد من الدول العربية وأن حضور الرئيس يعكس اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي له بالأمس، أنه تم توزيع الكتب على صفوف النقل التي بها نفس المناهج القديمة بنسبة 99% وتسلمت الوزارة شحنة قدرها 100 ألف تابلت وسيتوالى استلام الشحنات كما تم الانتهاء من توصيل شبكات الفايبر لجميع مدارس الثانوي..لافتا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف لتطبيق المناهج الجديدة ومن المقرر الاستفادة من زيادة عدد المعلمين والأماكن المتاحة للتلاميذ بالأزهر.

وأوضح أنه لأول مرة يتم تكليف 27 قيادة من الوزارة موزعين على 27 محافظة لمتابعة بدء العام الدراسي واستعدادات المدارس والمديريات مشيرًا إلى أن جميع التقارير رصدت سعادة التلاميذ بالكتب الجديدة في الصفوف التي تدرس المناهج الجديدة إلى جانب استعداد المديريات، كما نوه شوقي بأن الوزارة ترسل لجانا للتحقق والتحقيق فى أى شكوى لأولياء الأمور في وسائل الإعلام لأي مكان بالجمهورية.

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