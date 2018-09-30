رؤيا دخول امتحان البكالوريا على الرغم من توقفى عن الدراسة

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الجزائر

جهاز

الامتحان

البكالوريا

المفتاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من الجزائر. رأيت أنني أستعد لدخول امتحان شهادة البكالوريا مع العلم أنني توقفت عن الدراسة منذ 4 سنوات، وبينما أنا أنتظر لدخول الامتحان فوجدت مفتاح لسيارة فالتقطته وبحثت عن صاحبه بطريقة تقنية جهاز البحث عن السيارة الموجود بالمفتاح و إذ بسيارة ترد لي بجهاز إنذارها وبجوارها امرأة مسنة تبحث عن المفتاح فأعطيتها المفتاح فشكرتني ورجعت للامتحان. واستيقظت وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الامتحان فى الرؤيا شدة ومحنة وابتلاء، وصعوبة الامتحان تقصير فى الطاعة وتقصير فى الصلاة، وعدم إجابة الامتحان بعد عن الله وإجابته قربة الى الله. وإن كنت أجبت الامتحان فذلك تفوق فى حياتك وتخطى مرحلة صعبة كان منك فيها الصبر.

وأحيانًا يكون عدم حل الامتحان بلاء من الله عز وجل الى العبد حتى يلجأ إليه وقد يدل على القلق والحيرة فى الأمور وعدم مواجهة المواقف الصعبة بشكل صحيح وقد تخوض تجربة وتخاف من الفشل فيها. والامتحان محاسبة للنفس.

ومن الناحية الروحانية فرؤى الإمتحان إن كنت أنهيت دراستك قد يكون إصابتك بالحسد، وإن كنت لم تستكمل دراستك بعد فقد تكون عوامل نفسية أو حديث نفس. وتكرار رؤيا الإمتحان قد يكون لها علاقة بالسحر والجن ويدخل فى ذلك كل معوقات أداء الامتحان مثل عدم القدرة على إجابة الإمتحان، والتوتر والخوف وكل الضغوط التى تواجه الممتحن فى الامتحان كعدم الحل وانقضاء الوقت، أو عدم وجود قاعة الامتحان أو التأخر عن موعده أو عدم وجود المقعد الخاص بك أو عدم التركيز أو عدم التحصيل ونسيان المادة والمعلومات، وغالبًا ما يصحب تلك الرؤيا أحلامًا مزعجة وكوابيس وأعراضًا أخرى للسحر.

وفى هذه الحالة يحتاج الرائى إلى الرقية الشرعية والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والأذكار وأذكار النوم و قراءة وسماع سورة البقرة يومياً.

والمفتاح يدل على الرزق ويدل على العلم وقد يدل لك على الزوجة أو الحج وكونه ليس ملكك فقد يدل على عدم توفيقك فى ذلك خاصة أن التى أخذته مسنة وهذا أيضا يدل على تعثر الحياة معك، وإن كنت غير موفق فى أمور حياتك فتقرب إلى الله وادعوه عز وجل فرؤية المفتاح واستخدامه تدل أحياناً على أن الله يستجيب للداعي ويقبل دعوته و يعينه ويرعاه ويحقق مراده. واحذر أيضا فرؤية المفتاح تدل على شخص إعتاد التجسس على الناس. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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