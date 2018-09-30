» شاهد.. فستان من «الدولارات» لـ«كيم كاردشيان»

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شاهد :فستان من «الدولارات»لـ«كيم كردشيان»
شاهد :فستان من «الدولارات»لـ«كيم كردشيان»

منار شديد

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في إطلالة غريبة من نوعها ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان Kim Kardashian ، وهى تلبس فستانًا مصنوعًا كله من الدولارات خلال حفل ميلاد إحدى صديقاتها.

وبررت النجمة الأمريكية إطلالتها الغريبة متسائلة: "ماذا بإمكانك أن ترتدي في حفل لصديقتك، التي باعت حصتها في الشركة بمبلغ 2 بليون دولار؟".

وكانت إحدى الصحف نشرت مؤخرًا بعض الصور لنجمة  تليفزيون الواقع الأمريكية، خلال حضورها حفل ميلاد  إحدى صديقاتها وهي مرتدية معطفًا مغطًى بالكامل بالدولارات، و"بوت" طويل، بكلفة إجمالية تصل حوالي ألفي دولار، قالت إنها موضة ليست جديدة، فهي تصميم قديم لجيرمي سكوت يعود إلى عام 2001.

بالإضافة إلى معطف وبوت الدولارات، وحقيبة يد صغيرة عليها إشارة الدولار، اختارت كيم تسريحة ذيل الحصان، مع أحمر شفاه ميتالك وماكياج عيون نحاسية، وفوقها كلها نظارة سوداء من تصاميم عقد تسعينات القرن الماضي.

وتتعمد كاردشيان دائمًا إثارة الجدل بملابسها الفاضحة ،ويشار إلى أن ثروتها لا تزيد على 350 مليون دولار، حسب ماقدرتة  مجلة كوزموبوليتان.



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