"كاف" يتفق مع "الفيفا" لرفع عدد منتخبات أفريقيا في مونديال 2022

30 سبتمبر 2018 - 11:23 ص

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن "فيفا" وافق على التفاوض لرفع عدد منتخبات أفريقيا في مونديال 2022.

وأضاف رئيس "كاف" خلال عمومية الاتحاد الأفريقي: "طالبنا بتعديل العقد مع شركة لاجاردير سبورت الفرنسية، وإعادة التفاوض من أجل حقوق البث ورفع الموارد للدول الأفريقية" .

وأشار: "سيكون من حق كل دولة بيع حق بث مباريات تصفيات كأس العالم المقبل بنفسها دون شرط البيع لمؤسسة واحدة ما يحقق أقصى استفادة لكل دولة من دول القارة".

وتستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" ويحضرها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".