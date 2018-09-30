عرفات: توريد 1300 عربة سكة حديد مشاركة مع الإنتاج الحربى

30 سبتمبر 2018 - 11:39 ص

اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ لبحث عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين بمقر وزارة الإنتاج الحربي .

وأصدرت وزارة النقل بيان اليوم أوضحت أن الإنتاج الحربي شريك استراتيجي في تنفيذ عقد عدد 1300 عربة سكة حديد، مشيرة إلى أن عقد تصنيع وتوريد العربات الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارتين في المشروعات كافة أثمر عن ناتج ملحوظ خلال الأعوام الماضية في مجالات التعاون، مؤكدًا ضرورة التكاتف والعمل على إنجاز المشروعات الجاري دراستها وتنفيذها حتى يشعر المواطن بتقدم ملحوظ في مجال وسائل النقل.

وقال الدكتور محمد سعيد العصار، إنه بناء على العقد الموقع بين وزارة النقل وشركة ترانس ماش الروسية المجرية الخاص بتوريد عدد “1300″ عربة ركاب قطارات، يجرى توفير جميع المتطلبات للتنفيذ والتصنيع بالجودة المطلوبة وفي التوقيت المحدد.

وخلال اللقاء استعرض العصار عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها مع وزارة النقل من بينها “تطوير مزلقانات السكة الحديد مشروع إنشاء جزء من الطريق الدائري الإقليمي والذي تم افتتاحه منذ أسبوعين– التصنيع عدد “100″ جرار لصالح هيئة السكة الحديد – إصلاح المحركات ومواتير الجر لجرارات السكة الحديد – إنشاء مصانع الثلج ومحطات تحليه المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي لمينائي شلاتين وأبوردماد”، كذلك تم استعراض المشروعات الجاري دراستها بين الوزارتين.