» ترامب: لقد وقعت في حب هذا الرئيس

30 سبتمبر 2018 - 11:40 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقع "في حب" الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بعد "الرسائل الجميلة" التي تلقاها منه.

وقال ترامب أمام حشد من المناصرين: "لقد وجّه إلى رسائل جميلة ورائعة، لقد وقعنا في الحب".

وكان قد أشاد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالزعيم الكوري الشمالي الذي تتهمه الأمم المتحدة وجهات أخرى عدة بانتهاك حقوق الإنسان، واصفًا كيم بـ"الرائع"، بعد أن كان هاجمه بشدة قبل عام من على نفس المنبر.

وتأتي تصريحات ترامب بعد سنة على شنه هجوما لاذعا على كوريا الشمالية في خطابه أمام الأمم المتحدة مهددا "بتدمير كامل" للدولة الشيوعية وهازئا بالزعيم كيم بوصفه "رجل الصاروخ".