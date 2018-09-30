  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
وزير الداخلية يسمح لـ 88 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ 88 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أحمد جلال إبراهيم رئيس بعثة الزمالك في الإمارات

نقل نائب رئيس الزمالك لأحد مستشفيات الدقى

صلاح و كلوب

سر معانقة "كلوب" لـ"صلاح" بعد هدف ستوريدج

200 مشرّع أمريكى يلاحقون ترامب بهذه التهمة

200 مشرّع أمريكى يلاحقون ترامب بهذه التهمة

رونالدو

أول رد من "رونالدو" على اغتصابه فتاة أمريكية

الجونة

بالأرقام.. تعرف على ثروة عائلة "ساويرس"

قيادي إخواني لمستشار مرسي : "لا طلنا بلح الشام ولا عنب اليمن"

"لا طلنا بلح الشام ولا عنب اليمن"

الراهب زينون المقاري

مفاجأة.. الراهب "زينون" التقى البابا تواضروس قبل وفاته بـ5 أيام

مرتضى منصور

الطفل الباكى.. أشهر كوميكس ساخر من "مرتضى منصور"

فرانك

لماذا لا تضع أمريكا الإخوان على قوائم "الإرهاب"؟

ترامب: لقد وقعت في حب هذا الرئيس

عرب وعالم

كوريا
كوريا

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"روحاني" يهدد ترامب بنفس مصير صدام حسين

#

إدارة ترامب تفشل في تمرير مشروع قانون للهجرة

#

ترامب يشكو: الصحافة ظلمتني أنا و زوجتي

#

لماذا يتمسك الأوروبيون بالاتفاق النووي؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقع "في حب" الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بعد "الرسائل الجميلة" التي تلقاها منه.

وقال ترامب أمام حشد من المناصرين: "لقد وجّه إلى رسائل جميلة ورائعة، لقد وقعنا في الحب".

وكان قد أشاد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالزعيم الكوري الشمالي الذي تتهمه الأمم المتحدة وجهات أخرى عدة بانتهاك حقوق الإنسان، واصفًا كيم بـ"الرائع"، بعد أن كان هاجمه بشدة قبل عام من على نفس المنبر.

وتأتي تصريحات ترامب بعد سنة على شنه هجوما لاذعا على كوريا الشمالية في خطابه أمام الأمم المتحدة مهددا "بتدمير كامل" للدولة الشيوعية وهازئا بالزعيم كيم بوصفه "رجل الصاروخ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "هازارد" يتفوق على "صلاح" فى هذا الأمر
» ترامب: لقد وقعت في حب هذا الرئيس
» شاهد.. فستان من «الدولارات» لـ«كيم كاردشيان»
» شاهد.. أغرب صورة لـ«عمر المختار» قبل منصة الإعدام
» بالفيديو.. حساسين: "مصر اليوم فى عيد"
» أسماء حكام مباريات الجولة التاسعة بالدورى
» بالفيديو.. حقيقة زواج لقاء سويدان من ثرى عربى
» من هو أغنى رجل فى التاريخ؟
» بالفيديو.. سميرة سعيدة ترد على تلقيبها بـ"عدوة الرجل"
» سبب مبكى يجبر سيدة على حمل زوجها على كتفها
» ابتكار لحم قابل للأكل عن طريق طبعه بطابعة ثلاثية الأبعاد

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير