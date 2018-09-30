توقع بروتوكول مع فيزا لإصدار بطاقات مصرفية مميزة للمعلمين

30 سبتمبر 2018 - 11:50 ص

وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع شركة فيزا العالمية بهدف تحفيز ومكافأة المعلمين.

وقال شوقى أن بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة فيزا العالمية يهدف إلى تزويد المعلم المصري بحزمة من المميزات، من بينها بطاقة مرتب مميزة تسهم في تشكيل الصورة الذهنية الجديدة للمعلم، وتحسين مستواه المادى من خلال الشكل والمضمون، بحيث تختلف عن بطاقات المرتبات الحكومية المتاحة حاليًا لموظفي الحكومة، علمًا بأن البرنامج سيقدم الخدمة إلى ما يقرب من(1.620) مليون معلم و موظف بالوزارة تم تضمينهم في المنظومة المالية مع مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المالية.

ومن جهته، أشاد دكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين بالبروتوكول الجديد مشيرًا إلىأ يعد حصاد عام ونصف لمشاركة مجهودات العديد من القائمين على العملية التعليمية، ومن خلال تطبيق فريد، والذي يمكننا من الوصول إلى المعلمين فى القرى والنجوع، هذا الحلم الذي أصبح واقعًا وسيؤتى بثماره خلال الشهور المقبلة.

وأوضح عمر أنه سوف تعمل هذه المبادرة على استغلال منظومة قاعدة بيانات برنامج “المعلمون أولاً” فيما يتعلق بالنقاط التي يحصل عليها المعلمون المشاركون في البرنامج والتي تحتسب وفق أداء المعلم أثناء مشاركته في البرنامج، وسوف يتم تحويلها إلى تأمين طبي وتأمين شخصى وبطاقة مرتب، وخدمات مالية وبنكية وبذلك يكون قد تم الاستفادة من قاعدة بيانات البرنامج في تحسين أداء المعلم المشارك في البرنامج مهنيًا واجتماعيًا وماديًا.

وأضاف عمر أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة الشمول المالى وتحقيق الانضباط المالى بالإضافة لدعم المعلمين من خلال منحهم بطاقة تكنولوجيا mVisa مزودة بأحدث تقنيات الدفع الرقمي وتسمح بإضافة خدمات متعددة مثل تحويل الأموال والدفع للتجار ، وتسهيلات للقروض، ودفع الفواتير المختلفة، والدفع عبر الهاتف، وحوافز مالية بناءً على استخدام البطاقة فى الدفع، هذا بالإضافة إلى تعزيز وصقل مهارات المعلم المصري فيما يتصل بالتثقيف المالي، وذلك عبر المواد التي تقوم شركة فيزا بإعدادها على وسائط مختلفة، والإسهام في تنمية المهارات الشخصية للمعلم حتى تتواكب مداركه مع التطور السريع للاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يتصل بالمدفوعات الرقمية، وتوفير أفضل وأحدث تكنولوجيا في مجال المدفوعات وتأمين بياناته ومعاملاته عبر حلول ومنتجات متطورة لإدارة المخاطر، ومكافحة الاحتيال توفرها شبكة فيزا نت ما سيجعل المشروع قصة نجاح يتم الترويج لها في المحافل الدولية.