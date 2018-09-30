إصابة حارس "سموحة" بقطع فى الرباط الصليبى

30 سبتمبر 2018 - 12:04 م

أثبتت الأشعة الرنين التي أجراها عصام ثروت، حارس مرمى نادي سموحة، إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، بعد التحام قوى مع أحد زملائه فى تدريبات الأمس، وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر عن الملاعب.

وسيعاني سموحة الفترة المقبلة، لعدم وجود بديل لحارسه الأساسي وسيضطر للاعتماد على أحد حراس فريق الناشئين مواليد97 لسد العجز.

ويعد هذا هو الموسم الأول لعصام ثروت الذى انتقل من نادي بيراميدز، ولكنه لم يشارك فى أى لقاء رسمي ببطولة الدوري منذ انتقاله.