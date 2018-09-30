ماذا قال أهل الفن عن إيقاف مرتضى منصور؟

30 سبتمبر 2018 - 12:10 م

علق الكثير من نجوم الفن على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإيقاف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، لمدة عام، وتغريمه 40 ألف دولار، ومنعه من ممارسة أي نشاط كروي.

ونشر الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة بـ"تويتر" قائلاً: "لا يقلقني في ظل هذه العواصف الكروية الهوجاء إلا الضرر الذي قد يلحق بالناديين المصريين العريقين، للأسف ضرر الأهلي (إن لم يقبل التظلم) تجنبه في يد آلاف".

وقال الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه أيضًا: "هو يعني إيه الاتحاد الأفريقي يعاقب رئيس نادي مصري على كلام أو فعل صدر خارج إطار أي مسابقة أو نشاط يخص الاتحاد الأفريقي؟".

وأضاف: "حضرتك هو إحنا مشاركين في حاجة عندكم السنة دي؟ ليكم حق تقدروا ترفعوا قضية فالمحاكم المصرية، غير كدة يبقي لخبطة وتحدٍ آخرته عقاب للزمالك نفسه ودي الخطة تقريبًا".

وفي نفس السياق علق المؤلف مدحت العدل: "الاتحاد الأفريقي فاسد وبطله مراد فهمي ثم مصطفي مراد فهمي وباقي عيلة فهمي من ألتراس الأهلي، وهم من سرقوا لقب (نادي القرن) من الزمالك، الفسدة لا يستحون ويهللون وفعلاً، بطولة بشرف خير من ألف بدون شرف".

وتابع: "أما ما قد يلحق بالزمالك فتجنبه في يد شخص واحد، ومحدش يقوللي خليك في ناديك، أمام الضرر المحتمل، الزمالك يهمني كالأهلى تماما".

وكان الاتحاد الأفريقي برئاسة أحمد أحمد قد قرر إيقاف مرتضى منصور من نشاطه كرئيس لنادي الزمالك لمدة عام مع حرمان رئيس القلعة البيضاء حضور مباريات أي لعبة تتعلق بالقلعة البيضاء وإذا خالف هذا القرار يعتبر الفريق أو اللاعب خاسرًا.